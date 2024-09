POL-PDNR: PKW in der Moltkestraße zerkratzt

Herdorf (ots) - In der Nacht von Samstag, 07.09.2024 auf Sonntag, beschädigte ein unbekannter Täter einen schwarzen Kleinwagen in der Straße "Glockenfeld" in Herdorf. An den PKW wurde mit einem spitzen Gegenstand die linke Fahrzeugseite und die Motorhaube verkratzt. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-9260 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Telefon: 02741/926-0 Peter Schade, PHK Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

