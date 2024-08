Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperliche Auseinandersetzung

Schmalkalden (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Samstag, dass es gegen 04:00 Uhr in der Straße "Entenplan" in Schmalkalden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sei. Einer der beiden hätte auf den anderen eingeschlagen und -getreten. Der vermeintliche Täter flüchtete anschließend mit einer weiblichen Person in Richtung Stadtmitte und auch der Geschädigte verließ den Bereich in unbekannte Richtung. Zu Verletzungen ist nichts bekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Beteiligten oder der Auseinandersetzung an sich geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0220357/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

