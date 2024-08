LPI-SHL: Mit landwirtschaftlicher Maschine zusammengestoßen

Meiningen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten in den frühen Morgenstunden des Montags (26.08.2024) einen 43-jährigen Pedelec-Fahrer in der Leipziger Straße in Meiningen. Dabei stellten die Polizisten fest, dass leistungssteigernde Umbauten an dem Fahrzeug vorgenommen worden waren und der Fahrer somit einen Führerschein und ein Versicherungskennzeichen benötigt hätte. Des Weiteren stand der Mann unter dem Einfluss berauschender ...

mehr