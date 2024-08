Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zweiradfahrer stürzt im Kreisverkehr

Hämbach (ots)

Am 23.08. gegen 13:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Ortslage Hämbach. Hierbei kam ein Fahrer mit seinem Kleinkraftrad auf einer Spur von Dieseltreibstoff zu Fall, welche sich auf der Fahrbahn im Kreisverkehr befand. Der Fahrer wurde leicht verletzt und wurde durch den eingesetzten Rettungswagen zum Klinikum Bad Salzungen verbracht. Polizeibeamte prüften die Fahrtstrecke in Richtung Vacha und konnten jeweils in den Kurven ebenfalls Dieselspuren vorfinden. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter 03695-5510 zu melden.

