LPI-SHL: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bad Salzungen (ots) - In der Nacht vom 23. zum 24.08. brachen unbekannte Täter ein Gartenhaus in der Gartenanlage Am Bohnengrund in Bad Salzungen auf und entwendeten einen Freischneider. Dieser hatte einen Wert von ca. 100 Euro. An dem Gartenhaus entstand ein Sachschaden von ca. 50 Euro. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter 03695-5510 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

