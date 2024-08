Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nicht versichert, aber berauscht auf dem E-Scooter

Meiningen (ots)

In Schmalkalden wurde am 24.08.2024 gegen 15 Uhr ein Mann durch Beamte der Meininger Polizei kontrolliert. Grund dafür war, dass an dem E-Scooter welchen er auf einer öffentlichen Straße führte, kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Tatsächlich bestand auch kein Versicherungsschutz für das Kraftfahrzeug. Weiterhin wurde mit dem Fahrzeugführer ein freiwilliger Drogentest durchgeführt, welcher positiv auf Cannabis reagierte. Mit dem Mann wurde sodann eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt. Ihn erwartet nun mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell