LPI-SHL: Schwerer Motorradunfall

Masserberg/Heubach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es um 02:45 Uhr in der Ernst-Thälmann-Straße in Heubach zu einem Verkehrsunfall. Ein 19 jähriger Autofahrer kam aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab. Der Ausflug durch eine Hecke und zwei Gartenzäune führte zu einem Totalschaden am Fahrzeug des jungen Mannes. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7.500 Euro. Der ...

