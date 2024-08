Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Anhänger auf Abwegen

Streufdorf (ots)

Am 24.08.2024 befanden sich Beamte der PI Hildburghausen auf Streifenfahrt. Am Ortsausgang Streufdorf stellten sie einen doch unkonventionell abgestellten Wohnwagen fest. Das zum Wohnwagen passende Zugfahrzeug und der dazugehörige 45 jährige Fahrer befanden sich ebenfalls noch vor Ort. Eine genauere Inaugenscheinnahme des Abstellortes und der Straße ergab jedoch, dass der Wohnwagen nicht ganz freiwillig seinen Standort fand. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts löste sich die Deichsel und der Wohnwagen entschloss sich ohne das Zugfahrzeug zu einem spontanten Richtungswechsel in die Bushaltestelle. Dort überfuhr er einen kleinen Busch und blieb paralell zur Straße stehen. Es entstand nur geringer Sachschaden am Busch, jedoch ein deutlich höherer am Wohnwagen. Die nun zufällig vor Ort befindlichen Beamten schritten pflichtbewusst zur Unfallaufnahme. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste festgestellt werden, dass der Fahrer noch leichte Nachwehen des Vorabends im Form von Restalkohol hatte. Ein Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis überhalb des zulässigen Grenzwertes von 0,5 Promille. In der Folge wurde nach Abschluss der Unfallaufnahme eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt. Den Fahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell