Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter sexueller Missbrauch von Minderjährigen

Suhl (ots)

Am Samstag, gegen 18:30 Uhr, kam es in Suhl, in der Friedrich-König-Straße, zwischen beiden Einkaufscentern, zu einem versuchten sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Hierbei sprach der 50jährige Beschuldigte die zwei minderjährigen Mädchen an und forderte diese auf mitzukommen. Weiterhin gab der stark alkoholisierte, rumänische Täter den beiden Mädchen zu verstehen, dass er mit diesen "sexuelle Handlungen" durchführen möchte. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Konfrontation, wobei der Beschuldigte vor dem City Döner eines der Mädchen an der Hose zog und ihr Geldscheine zusteckte. Daraufhin rannten die beiden Mädchen weg und wanden sich an die Polizei. Aufgrund von Fotos und der Täterbeschreibung konnte der Täter wenig später festgenommen werden. Wer hat diesen Sachverhalt beobachten Können?

