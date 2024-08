LPI-GTH: Einbruch in Schwimmbad - Zeugen gesucht

Gamstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Am Samstag wurden auf der B7 in Gamstädt Richtung Erfurt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h wurden zwei Fahrzeuge mit 85 km/h festgestellt. Von knapp 1200 durchgelassenen Fahrzeugen wurden 60 Überschreitungen registriert. Bei Messungen am Sonntag an der Europakreuzung in Gotha wurden 55 Fahrzeuge von 1600 zu schnell gemessen. Bei erlaubten 50 km/h fuhr der Schnellste mit 87 km/h durch die Messstelle. Vier ...

mehr