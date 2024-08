LPI-GTH: Alkoholisierter Radfahrer

Arnstadt (ots) - Am 09.04.2024, ein Dienstag, ereignete sich in der Badergasse in der Nähe des Bustreffs eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Der bisher unbekannte Mann schubste einen 50-Jährigen derart, dass dieser zu Fall kam, mit dem Kopf aufschlug und sich schwer verletzte. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Innenstadt. Er konnte wie folgt beschrieben werden: - ...

mehr