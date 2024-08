Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenhinweise zu Körperverletzung gesucht

Arnstadt (ots)

Am 09.04.2024, ein Dienstag, ereignete sich in der Badergasse in der Nähe des Bustreffs eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Der bisher unbekannte Mann schubste einen 50-Jährigen derart, dass dieser zu Fall kam, mit dem Kopf aufschlug und sich schwer verletzte. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Innenstadt. Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 25-30 Jahre alt - ca. 180cm groß - hatte kurze hellbraune Haare - "Dreitagebart"

Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen und/oder Hinweise zu dem Täter geben? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0090748/2024 entgegen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell