LPI-GTH: Gegen Baum gefahren

Eisenach - Wartburgkreis (ots) - Zeugen beobachteten am Sonntagmorgen, wie ein Mann sich gegen 03.30 Uhr auf der Rennbahn an einem Pkw zu schaffen machte. Dabei wurde ein Reifen beschädigt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten daraufhin einen 24-jährigen Mann feststellen, der zuvor in der Karlstraße Opfer einer Körperverletzung geworden war. Auf Grund der Aggressivität und Alkoholisierung des Mannes von über zwei Promille sowie dem Nichtbefolgen von polizeilichen ...

mehr