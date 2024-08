Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung nach Barbesuch

Eisenach - Wartburgkreis (ots)

Ermittlungen wegen eines Körperverletzungsdelikts führt die Eisenacher Polizei gegen zwei 23 und 25 Jahre alte Männer. Diese hatten am Sonntagmorgen gegen 4.00 Uhr einen 25-Jährigen nach dem Besuch einer Lokalität in der Sophienstraße verfolgt und tätlich angegriffen. Danach waren sie vom Tatort geflüchtet. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte einer der Täter gestellt werden. Dieser kam nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach und wurde daher in Gewahrsam genommen, welchen er nach ein paar Stunden wieder verlassen konnte. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell