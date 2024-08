LPI-SHL: Einbruch in Garage

Eisfeld (ots) - Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten gemeinsam mit Auszubildenden des Bildungszentrums der Thüringer Polizei am Donnerstag in der Schleusinger Straße in Eisfeld. Dabei stoppten sie einen 38 Jahre alten Autofahrer, bei dem sich schnell herausstellte, dass dieser alkoholisiert unterwegs war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 0,5 Promille. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige war die Folge. Bei einer ...

mehr