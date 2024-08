Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Hildburghausen (ots)

Eine 64 jährige Frau parkte ihr Fahrzeug am Freitag Morgen um 07:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen ab. Um 20:15 Uhr kehrte Sie zu ihrem Fahrzeug zurück und fuhr nach Hause. Erst am Folgetag bemerkte sie einen Unfallschaden. Der bislang unbekannte Täter hat das Fahrzeug auf dem Parkplatz beschädigt. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der unten genannten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

