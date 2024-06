Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen

Aalen (ots)

Althütte: Mutmaßliche schwere Brandstiftung

Am Mittwoch, 12. Juni 2024, kam es gegen 09:05 Uhr in Althütte zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Die örtliche Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften aus und konnte verhindern, dass die Flammen auf Gebäudeteile übergriffen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 78-jährige Wohnungsinhaber den Brand selbst gelegt haben, weshalb er durch die Polizei vorläufig festgenommen wurde. Der 78-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag, 13. Juni 2024 dem Haftrichter beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung und setzte ihn in Vollzug, weshalb der Beschuldigte unmittelbar einer Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde. Die Ermittlungen dauern weiter an.

