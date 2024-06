Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus PKW - Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: PKW-Fahrer mit Anhänger begeht Unfallflucht

Gegen 9.35 am Donnerstagmorgen fuhr ein bislang unbekannter Lenker eines älteren grauen PKW mit einem Anhänger mit hohen, braunen Holz-Seitenwänden von der Bohlstraße entgegen der Einbahnstraße und bog nach links in die Zeppelinstraße ab. Hierbei öffnete sich die hintere Tür am Anhänger, die wohl offensichtlich nicht richtig verschlossen war. Die Tür schwenkte aus und streifte einen am Straßenrand geparkten PKW. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrzeuglenker mit seinem Gespann in Richtung Salvatorkirche und bog dort wieder auf die Bohlstraße ein. Der Fahrer war etwa 50-55 Jahre alt und hatte kurze Haare. Auf dem Beifahrersitz saß eine etwa 50-jährige Frau. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus PKW

Aus einem grauen Mitsubishi Space-Star, welcher in der Paradiesstraße geparkt war, wurde zwischen Sonntag und Donnerstag die Beifahrerscheibe sowie die Scheibe hinten links eingeschlagen. Anschließend wurde aus dem Fahrzeug ein brauner Ledergeldbeutel inklusive EC-Karte, Führerschein, Personalausweis und etwa 15 Euro Bargeld entwendet. Der Schaden am PKW wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

In der Sebaldstraße wurde in der Nacht zum Donnerstag an einem Peugeot das Beifahrerfenster eingeschlagen und ebenfalls ein Geldbeutel aus dem Fahrzeug entwendet. In diesem befand sich Bargeld, eine Kreditkarte, Personalausweis und Führerschein. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

