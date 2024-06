Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Lottoladen

Gera (ots)

Gera. Gewaltsam schlugen bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Lottoladens in der Felsenstraße in Gera ein und entwendeten daraus anschließend zahlreiche Tabakwaren. Den Tätern gelang unerkannt die Flucht. Die Tat seblst fand in der vergangenen Nacht (05.06.2024), zwischen Mitternacht und 01:00 Uhr statt. Die Kripo Gera ermittelt zum Diebstahl im besonders schweren Fall und der Eigentümer beklagt neben dem entwendeten Sachwerten auch eine zerstörte Glasscheibe im Wert von über tausend Euro. (Bezugsnummer: 0143977/2024. Zeugen, welche Hiwneise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell