Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten - Unfallflucht - Diebstahl hochwertiger Pedelecs

Aalen (ots)

Backnang: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Backnang ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Ein 45-jähriger Fahrer eines VW Passat war auf dem Dresdener Ring in Fahrtrichtung Berliner Ring unterwegs. Kurz vor dem Zebrastreifen auf Höhe des Größewegs hielt dieser an, um einer 53-jährigen Fußgängerin das Überqueren der Straße zu ermöglichen. In diesem Moment fuhr eine 45-jährige BMW-Fahrerin auf den haltenden VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW nach vorne geschoben und kollidierte mit der Fußgängerin. Sowohl der Fahrer des VW als auch die Fußgängerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro. Der BMW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Berglen-Oppelsbohm: Diebstahl von zwei hochwertigen Pedelecs

Zwischen Mittwoch, 5. Juni 2024, und Sonntag, 9. Juni 2024, wurden in der Mendelssohnstraße in Berglen-Oppelsbohm zwei hochwertige Pedelecs entwendet. Die gestohlenen Fahrräder der Marken Haibike und Centurion haben einen Gesamtwert von etwa 9.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07195/6940 zu melden.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Mittwoch, 12. Juni 2024, wurde zwischen 8:15 Uhr und 12:00 Uhr in der Fronackerstraße in Waiblingen ein geparkter Dacia beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer verursachte beim Ein- oder Ausparken einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151/9550 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell