POL-PDNR: Geschwindigkeitsüberwachungen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus

Neuwied-Irlich (ots) - Eine 15jährige Jugendliche stand mit ihrem E-Scooter am Dienstagmittag gegen 13.15 Uhr auf dem Gehweg vor dem Penny-Markt in Neuwied-Irlich in der Straße "Auf dem Ebenfeld". Ein silberner Kleinwagen mit NR-Kennzeichen fuhr vom Parkplatz aus die Jugendliche an. Diese kam zu Fall und verletzte sich an beiden Beinen. Der etwa 60 Jahre alte Mann ...

