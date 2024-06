Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Alkoholisierter Fahrradfahrer begeht Ladendiebstahl

Speyer (ots)

Am Donnerstag gegen 10:35 Uhr befuhr ein 16-jähriger Mann mit einem Damenfahrrad die Peter-Drach-Straße und stürzte mit diesem vor einem Wohnhaus. Das Fahrrad ließ der junge Mann an der Örtlichkeit zurück und begab sich fußläufig in Richtung eines Supermarkts in der Dudenhofer Straße. Hier entwendete der 16-Jährige Ware im Wert von 5,50 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnte Alkoholgeruch bei dem Täter festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend wurde er an seine Erziehungsberechtigten überstellt.

Das weiße Damenfahrrad der Marke Winora wurde auf Grund des Verdachts des Diebstahls durch die Polizei sichergestellt. Die Polizei Speyer bittet die oder den rechtmäßigen Eigentümer, sich telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Das Fahrrad kann gegen Eigentumsnachweis ausgehändigt werden.

