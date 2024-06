POL-PDLU: Speyer- Versuchter Diebstahl aus PKW in vier Fällen

Waldsee (ots) - Am Mittwochmittag führten Beamtinnen und Beamte der Polizei Schifferstadt in der Ludwigshafener Straße Geschwindigkeitskontrollen durch. Hierbei mussten 19 Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund überhöhter Geschwindigkeit eingeleitet werden. Der Spitzenreiter wurde mit 73km/h bei erlaubten 50km/h gemessen. Es folgt ein Bußgeld im 3-stelligen Bereich und 1 Punkt in Flensburg. Rückfragen bitte an: ...

