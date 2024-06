Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Gefährliche Körperverletzung durch Jugendliche

Speyer (ots)

Am Mittwoch gegen 17:20 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier jugendlichen Mädchen am Hauptbahnhof in Speyer. Drei der Mädchen im Alter von 14,15 und 16 Jahren schlugen gemeinsam auf eine 14-Jährige ein und entfernten sich anschließend in Richtung Innenstadt. Polizeibeamte konnten durch Hinweise von Passanten die drei Täterinnen im Nahbereich feststellen. Nach der Aufnahme des Sachverhalts wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten überstellt. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit Bestandteil der Ermittlungen.

