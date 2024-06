Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alleinunfall mit Motorrad - Fahrer leichtverletzt

Waldsee (ots)

Am (18.06.2024), gegen 20:20 Uhr kam es auf der Kreisstraße 13 von Waldsee in Richtung Altrip kurz nach Ortsausgang Waldsee zu einem Alleinunfall eines 18-Jährigen Motorradfahrers. Zu aktuellen Ermittlungsstand blockierte aus bislang unbekannter Ursache der Lenker des Motorrads, sodass der 18-Jährige in den Seitenstreifen fuhr und stürzte. Durch den Sturz wurde der 18-Jährige glücklicher Weise nur leicht verletzt und begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme eigenständig in ärztliche Behandlung. Das Motorrad erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell