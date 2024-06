Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen- Verkehrsunfall zwischen Pedelec und PKW

Dudenhofen (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13:20 Uhr befuhr ein 33-jähriger Pedelec-Fahrer die Straße Am Hofgraben in Richtung der Eichendorffstraße. Eine 62-jährige PKW-Fahrerin beabsichtigte vom Fahrbahnrand einzufahren und übersah hierbei den Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, sodass der Radfahrer über die Motorhaube und die Frontscheibe zu Boden stürzte. Der 33-Jährige verletzte sich durch den Sturz unter anderem im Kopfbereich. Ein Schutzhelm trug der Radfahrer nicht. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Die Polizei Speyer empfiehlt eindringlich, beim Radfahren immer einen Helm zu tragen. Ein Fahrradhelm schützt nicht nur vor schweren Verletzungen, sondern kann im Ernstfall auch Leben retten.

