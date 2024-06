Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erpressungsversuche - Nicht hereingefallen

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagmorgen erstatteten mehrere Personen bei der Polizei Schifferstadt Strafanzeigen wegen Betrug, nachdem sie betrügerische Mails erhalten haben. In diesen wurden Sie aufgefordert einen vierstelligen Eurobetrag in Bitcoin auf ein entsprechendes Wallet zu überweisen. Den Geschädigten wird in diesen betrügerischen Mails gedroht, dass private Aufnahmen veröffentlicht werden, sollte die Zahlung verweigert werden. Die Geschädigten erkannten die Betrugsmasche und zahlten kein Geld.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell