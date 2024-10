Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Betrugsmasche Falsche Polizeibeamte, Diebstahl aus Pkw

Heilbronn (ots)

Buchen: Betrug per Telefon - Eine Frau verlor ein Vermögen

Im Verlauf des Montags wurden im Bereich Buchen mehrere Personen durch Telefonbetrüger kontaktiert. In einem Fall wurde eine 76-Jährige zur Übergabe von Wertgegenständen und Bargeld gebracht. Sie erhielt gegen 10 Uhr einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser schilderte der Frau, dass es zu angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft gekommen sei und forderte sie auf alle im Haus befindlichen Wertgegenstände zusammenzusuchen. Dieser Aufforderung kam die Frau nach, während die Telefonverbindung aufrecht gehalten wurde. Ein Mann, der sich als Kollege des falschen Polizisten ausgab, holte die Wertsachen gegen 17 Uhr unter dem Vorwand ab, Fingerabdrücke darauf überprüfen zu wollen. In den anderen bekannten Fällen entstand kein Schaden. Aus diesem Grund gibt das Polizeipräsidium Heilbronn nochmals folgende Sicherheitshinweise bekannt: - Die Polizei ruft nie unter der Polizeinotrufnummer 110 an. - Sprechen Sie mit Unbekannten nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Verständigen Sie, wenn Sie sich unsicher sind oder bei verdächtigen Anrufen, die Polizei unter der Notrufnummer 110

Hardheim: Diebstahl aus Pkw

Bei Hardheim schlug am Montag ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin die Fahrerscheibe eines geparkten Pkws ein und entwendete daraus Wertsachen. Das Fahrzeug stand von circa 10.45 Uhr bis 11.15 Uhr in einer Feldwegeinmündung neben der Landesstraße 508 zwischen Hardheim und Rüdental. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf circa 250 Euro und der entstandene Sachschaden auf rund 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich beim Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 50540 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell