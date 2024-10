Heilbronn (ots) - Binau: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts Am Montagvormittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Reichenbucher Straße in Binau eine Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Unfallverursacherin beschädigte gegen 11 Uhr mit ihrem weißen SUV beim Rangieren einen ordnungsgemäß geparkten Audi. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert ...

mehr