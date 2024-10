Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfälle, Fahrt ohne Führerschein und Befreiung eines Hirsches in Michelbach

Heilbronn (ots)

B19/Kupferzell: Unfall an Kreuzung

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 19 zu einem Unfall mit Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Eine 29-jährige VW-Fahrerin war gegen 17 Uhr auf der B 19 in Richtung Schwäbisch-Hall unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der Landesstraße 1036 kam die 29-Jährige mit ihrem VW aus unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem VW-Touraeq eines 68-Jährigen. Bei beiden Fahrzeugen wurde der Airbag ausgelöst. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Dörzbach: Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis Bei einer polizeilichen Verkehrsüberwachung am Samstagnachmittag in Dörzbach konnte ein 34-Jähriger festgestellt werden, der unter Betäubungsmitteln und ohne benötigte Fahrerlaubnis einen Radlader fuhr. Der 34-Jährige wurde angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei gab er an, keine Fahrerlaubnis für sein Fahrzeug zu besitzen. Im weiteren Verlauf wurde zusätzlich festgestellt, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

L1036/Bretzfeld: Unfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten kam es am Sonntagnachmittag an einer Kreuzung in Bretzfeld. Um 14 Uhr befuhr ein 35-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße 2339, zusammen mit seiner Motorradkolonneaus Dimbach kommend in Fahrtrichtung der Einmündung mit der Landesstraße 1036. An der Einmündung bremste ein Audifahrer vor dem Motorradfahrer plötzlich, weshalb der 35-Jährige ausweichen musste und ohne zu warten auf die Vorfahrtsstraße L1036 einfuhr, wo er mit einem BMW-Fahrer kollidierte, der aus Hölzern kommend in Richtung Schwabbach unterwegs war. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von rund 2.000 Euro. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Er musste nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Michelbach: Rettung eines Hirsches

Am Freitagabend konnte in Michelbach ein Hirsch aus einem Zaun gerettet werden. Ein Anrufer teilte gegen 19.40 Uhr der Polizei mit, dass sich ein Hirsch in einem Zaun neben einem Waldweg verfangen hatte. Vor Ort stellte die Streife fest, dass sich der Hirsch nicht mehr selbst befreien konnte. Daraufhin wurde ein Jagdpächter verständigt. Da das Tier nicht ohne Weiteres befreit werden konnte, musste ein Teil des Geweihs abgesägt werden. Danach konnte er wohlbehalten zurück in die Weiten des Waldes. Zum Dank gab der befreite Hirsch einen lauten Schrei von sich.

Zweiflingen: Unfall und Drogenfahrt

Zu einem Unfall mit einem Sachschaden von rund 9.000 Euro kam es am Freitagnachmittag in Zweiflingen. Gegen 15.15 Uhr befuhr ein 30-jähriger mit seinem Mercedes die Kreisstraße 2330 in Fahrtrichtung Pfahlbach. Ein hinter ihm befindlicher Iveco überholte den 30-Jährigen in einer Rechtskurve und scherte kurz vor einer Verkehrsinsel wieder ein. Dabei touchierte der 27-jährige Iveco-Fahrer den Pkw des 30-Jährigen und es kam zur Kollision. Bei der Unfallaufnahme konnte die Polizei feststellen, dass der 27-Jährige unter Drogeneinfluss fuhr. Ein Vortest war positiv auf THC und Kokain. Der Iveco-Fahrer musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme begleiten. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell