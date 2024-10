Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.10.2024

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: 34-Jähriger nach versuchtem Totschlag in Haft

Nachdem es am frühen Freitagmorgen in einer Privatwohnung in Lauda-Königshofen zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam, bei der eine Person schwer verletzt wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5879332), befindet sich seit Samstag ein 34-jähriger Tatverdächtiger in Haft.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll es am Freitagmorgen gegen 5 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kaiser-Ludwig-Straße zur eine tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei somalischen Staatsangehörigen gekommen sein, wobei ein 28-Jähriger durch einen Messerstich im Halsbereich schwer verletzt wurde. Noch vor Ort konnten zwei 34 und ein 26 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen werden. Nach umfangreichen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Tauberbischofsheim wurde der Ältere bereits am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug und der 34-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 26-Jährige wurde auf freien Fuß gesetzt. Das schwer verletzte Opfer befindet sich mittlerweile in einem stabilen Zustand. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

