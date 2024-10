Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Grafitti mit rechtsradikalem Hintergrund in Wüstenrot und Brackenheim

Heilbronn (ots)

Wüstenrot-Neuhütten: Verschiedene Örtlichkeiten mit rechtsradikalen Graffiti besprüht - Zeugen gesucht

Am Samstagmorgen wurden in Wüstenrot und Neuhütten mehrere Fälle von Graffiti mit rechtsradikalem Hintergrund festgestellt. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag an insgesamt 13 verschiedenen Orten rechtsradikale Symbole und Parolen mittels roter Sprühfarbe angebracht. Unter den verwendeten Zeichen befinden sich unter anderem Hakenkreuze, Abkürzungen mit NS-Bezug sowie fremdenfeindliche Sprüche. Betroffen sind Flüchtlingsunterkünfte, Stromkästen, Wohnhäuser, eine Schule in Wüstenrot und ein Geldinstitut in Neuhütten. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Wüstenrot/Neuhütten beobachtet hat oder Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich umgehend mit dem Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 in Verbindung zu setzen.

Brackenheim: Werbeplakat mit Graffiti besprüht - Zeugen gesucht

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag besprühten bislang Unbekannte ein Werbeplakat in Brackenheim mit roter Farbe. An dem Plakat, welches an einem Laternenmast in der Maulbronner Straße auf Höhe der Einfahrt zu einem Einkaufszentrum angebracht war, wurde ein antisemitischer Spruch und Symbole mit Bezug zum Nationalsozialismus angebracht. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

