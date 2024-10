Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis/Öhringen: Unfall nach Überholmanöver verursacht

Heilbronn (ots)

Unmittelbar nach dem Kreisverkehr Wickersley Ring in Fahrtrichtung Bitzfeld will am Freitagabend gegen 22:15 Uhr ein 37-jähriger mit seinem Seat trotz durchgezogener Mittellinie die zwei vor ihm fahrenden LKW-Gespanne überholen. Hierbei übersah dieser einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Opel. Es kam zur Kollision. Der 37-jährige Seat-Fahrer wird leicht, seine 37-jährige Beifahrerin wird schwer verletzt. Der 20-jährige Fahrer des Opel und dessen beiden Insassen werden leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Versorgung werden diese in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden wird derzeit mit ca. 10.000 Euro beziffert. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Landesstraße bis ca. 00:40 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden.

