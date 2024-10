POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.10.2024

Heilbronn (ots) - B27/Walldürrn: Unfall an Kreuzung Sachschaden von über 10.000 Euro ist die Folge eines Unfalls am Donnerstag- nachmittag in Walldürrn. Eine 54-jährige Opel-Fahrerin fuhr am Donnerstag auf der B47 und wollte auf die B27 nach Hardheim einfahren. An der Einmündung musste sie verkehrsbedingt ...

mehr