POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle in auf der B27 bei Walldürn, und in Buchen, gefährliche Körperverletzung auf Oktoberfest, tote Tauben in Haßmersheim

B27/Walldürrn: Unfall an Kreuzung

Sachschaden von über 10.000 Euro ist die Folge eines Unfalls am Donnerstag- nachmittag in Walldürrn. Eine 54-jährige Opel-Fahrerin fuhr am Donnerstag auf der B47 und wollte auf die B27 nach Hardheim einfahren. An der Einmündung musste sie verkehrsbedingt halten. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr ein 27-jähriger VW-Fahrer der 54-jährigen von hinten auf. Im Fahrzeug der 54-jährigen saßen drei weitere Mitfahrer. Alle Insassen des Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Die Beifahrerin des Opels kam ins Krankenhaus. Der Fahrer des VWs blieb unverletzt.

Buchen: Unfall am Ring in der Konrad-Adenauer-Straße Ein Sachschaden von rund 15.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls in der Nacht auf Freitag an einer Kreuzung in der Konrad-Adenauer-Straße in Buchen. Der 18-jährige Volvo-Fahrer befuhr die Straße "Am Ring" in Richtung des Kreisverkehrs der Konrad-Adenauer-Straße. Im Kurvenverlauf geriet der 18-Jährige, vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, an den Bordstein und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Anschließend kam der Volvo-Fahrer auf der dortigen Verkehrsinsel vor dem Kreisverkehr "Am Schrankenberg" in der Bepflanzung zum Stillstand. In dem Fahrzeug befanden sich vier weitere Insassen, die alle unverletzt blieben.

Fahrenbach: Suche nach Zeugen nach Gefährlicher Körperverletzung auf Oktoberfest In der Nacht auf Freitag kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung bei einem Oktoberfest eines Sportvereins in Fahrenbach. Nachdem ein 25-Jähriger das Festzelt mit seiner Freundin und seiner Schwester verließ, kamen vier, dem 25-Jährigen Unbekannte, auf diesen zu und fingen an, auf ihn einzuschlagen. Nachdem er zu Boden fiel, schlugen sie mit Fäusten auf dessen Kopf ein. Der 25-Jährigen konnte sich selbst aus der Situation nicht befreien. Seine 21-jährige Schwester und 23-jährige Freundin versuchten, in die Situation einzugreifen und wurden ebenfalls verletzt. Das sich vor Ort befindende Security-Team griff ein, woraufhin die Angreifer in unbekannte Richtung flohen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Aussagen zu dem Vorfall oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten, sich beim Revier Mosbach, Telefon 06261 8090, melden.

Haßmersheim: Tote Tauben im Müll und am Neckarufer Am Mittwochnachmittag wurden mehrere tote Tauben in der Neckarstraße in Haßmersheim in einem Mülleimer und am Neckarufer aufgefunden. Die Anruferin teilte der Polizei mit, dass sich seit Sonntag mehrere tote Tauben in einem Mülleimer in der Neckarstraße befanden. Als die Polizei sich die Situation vor Ort anschaute, konnte sie zusätzlich tote Tauben am Neckarufer auffinden. Die Köpfe der Tauben schwammen im Wasser. Vor Ort konnten keine Giftköder aufgefunden werden. Wie die Tiere ums Leben gekommen sind, ist bislang unklar. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

