Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - Kurzzeitige Vollsperrung für Abschlepparbeiten

Bockhorn (ots)

Am Montagvormittag beabsichtigte ein 66-jähriger Mann aus Sande mit seinem Pkw von einem Grundstück der Grabsteder Straße nach links in die Grabsteder Straße in Richtung Bockhorn einzufahren. Dabei übersah er eine 49-jährige Frau aus Varel, die mit einem Pkw auf der übergeordneten Grabsteder Straße in Richtung Grabstede unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge Sachschäden an den Personenkraftwagen entstanden. Um ein gefahrloses Abschleppen zu ermöglichen, musste die Grabsteder Straße in Richtung Grabstede kurzfristig vollständig gesperrt werden.

