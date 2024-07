POL-WHV: Unfallflucht in der Flutstraße - Hinweise an die Polizei

Schortens (ots) - In der Nacht vom 28.07.2024 auf den 29.07.2024 zerstörten bislang unbekannte Täter in der Sillensteder Straße die Scheiben eines Buswartehäuschens mit einem nicht bekannten Gegenstand. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461 984930 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr