POL-WHV: Pressemitteilungen der Polizeikommissariate Jever und Varel für den Zeitraum 26.07.-28.07.2024

Pressebericht des Polizeikommissariates Jever 26.07.2024 - 28.07.2024

Sachbeschädigung in Schortens durch Farbschmierereien

Unbekannte Täter beschmierten im Zeitraum vom 25.07.2024, 11 Uhr, bis zum 26.07.2024, 18:30 Uhr, im Theodor-Heuss-Ring in Schortens, eine Garagen Außenwand mit schwarzer Sprühfarbe. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/74490 in Verbindung zu setzen.

Brand eines PKW auf der B210

Am 27.07.2024, gegen 14:15 Uhr, geriet auf der B210 in Fahrtrichtung Wittmund kurz vor der Ausfahrt Jever-West aus bislang unbekannten Gründen ein PKW in Brand. Die Fahrzeuginsassen konnten unverletzt den PKW verlassen. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Jever gelöscht werden. Es kam zu einer kurzzeitigen Teilsperrung der B210.

Brand eines PKW

Am 27.07.2024, gegen 12:00 Uhr, bemerkte der PKW-Fahrer während der Fahrt einen technischen Defekt am PKW. Kurz darauf fing dieser an zu Qualmen. Nachdem der PKW in der Mühlenstraße in Schortens am Fahrbahnrand abgestellt wurde, geriet dieser in Brand. Der Fahrer konnte den PKW unverletzt verlassen. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Sillenstede gelöscht.

Führen eines PKW unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken mit anschließenden Verkehrsunfall

Am 27.06.2024 gegen 04:50 Uhr befuhr die 34-jährige PKW-Fahrerin die L814 in Fahrtrichtung Grafschaft. In einer Linkskurve kam sie rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Baum. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Ein durch die Polizeibeamten durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Sie wurde zur Blutprobenentnahme der Polizeidienststelle zugeführt. Nach erfolgter Blutentnahme wurde sie von ihrem 45-jährigen Ehemann im Bereich der Polizeidienststelle abgeholt. Er fuhr dabei mit dem anderen PKW der Familie, obwohl er zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Auch hier erfolgten eine Blutprobenentnahme sowie die Beschlagnahme seiner Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Unfallbeteiligten

Am 27.07.2024, gegen 13:15 Uhr, befuhr die 35-jährige PKW-Fahrerin in Jever die Jeversche Straße (K94), in Fahrtrichtung Schortens. Ein 35-jähriger PKW-Fahrer bog zeitgleich nach links von der Jeverschen Straße zum dortigen Verbrauchermarkt ein, hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte PKW-Fahrerin. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Die PKW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am 28.07.2024, gegen 05:20 Uhr, wurden in der Sophienstraße in Jever laute Streitigkeiten zwischen zwei Männern und einer Frau gemeldet, die drohten, in einer körperlichen Auseinandersetzung zu münden. Nachdem die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, flüchtete eine alkoholisierte 28-jährige Frau aus Jever zunächst, konnte jedoch im Nahbereich angetroffen werden. Sie beleidigte die Polizeibeamten mehrfach und zeigte sich sehr aggressiv, sodass sie der Polizeidienststelle zugeführt werden musste. Als die Beamten sie ergriffen, schlug sie einem Beamten unvermittelt zweimal ins Gesicht und versuchte ferner, die Polizisten durch Tritte und eine Biss in den Arm zu verletzen. Der Bissversuch blieb erfolglos, eine eingesetzte Polizeibeamtin wurde durch die Tritte aber leicht an den Unterarmen verletzt. Sie konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen. Ein Atemalkoholtest bei der Jeveranerin ergab einen Wert von 1,63 Promille. Gegen die Frau wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichem Angriff auf Polizeibeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zur Feststellung der genauen Blutalkoholkonzentration wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Im Anschluss hatte sich die Frau soweit beruhigt, dass sie in die Obhut ihres Lebensgefährten übergeben werden konnte.

Pressebericht des Polizeikommissariates Varel 26.07.2024 - 28.07.2024

Varel - Am Freitagabend, gegen 20:30 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Varel im Rahmen des "Watt en Schlick"-Festivals in Dangast in der Sielstraße ein Fahrradfahrer durch eine unsichere Fahrweise auf. Bei einer Kontrolle wurde bei dem 71jährigen Vareler eine starke Alkoholbeeinflussung festgestellt, wobei ein Atemalkoholtest nicht mehr möglich war. Gegen den Radfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Varel - Am Freitagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich in Varel, Wiefelsteder Straße, am sogenannten "Kaffeehauskreisel", ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kraftrad. Die 36jährige Varelerin beabsichtigte, mit ihrem PKW in den Kreisverkehr einzufahren und übersah dabei den 64jährigen Vareler auf dem Krad. Bei dem Zusammenstoß kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Für das Festival "Watt en Schlick" wird eine gesonderte Pressemitteilung erfolgen.

