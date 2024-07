Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PI WHV/FRI vom 26.07. - 28.07.2024

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven

++ Opfer zu sexueller Belästigung gesucht ++

Am Freitag, 26.07.2024, gegen 17:10 Uhr, meldete ein 32jähriger Zeuge, dass er im Stadtteil Schaar bei einer dort ansässigen Drogerie beobachtet habe, wie ein Mann zwei Frauen angesprochen und diese ans Gesäß gefasst habe. Die vom Zeugen verständigte Polizei konnte den Mann noch vor Ort antreffen und seine Personalien feststellen. Die beiden Frauen waren jedoch nicht mehr anwesend. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421-9420 in Verbindung zu setzen. Gegen den 51jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

++ 17jähriger macht unerlaubt Spritztour mit Freunden ++

Am Sonntag, den 28.07.24, um 04:27 Uhr, stoppte eine Streifenwagenbesatzung aus Wilhelmshaven einen PKW im Stadtteil Bant, weil sie eine auffällige Fahrweise bemerkt hatte. Am Steuer stellten sie einen 17jährigen jungen Mann aus Friedeburg fest, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Er hatte sich ohne das Wissen der Mutter den PKW-Schlüssel genommen und war losgefahren, um mit seinen 4 ebenfalls im PKW befindlichen Begleitern ein Schnellrestaurant in Wilhelmshaven aufzusuchen. Die von der Polizei verständigten Eltern des Jungen erschienen umgehend bei der Polizeiwache in Wilhelmshaven und holten ihn und den PKW ab. Gegen den 17jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

++ Zurückgelassene Hunde sorgen für Polizeieinsätze ++

Mehrmals musste die Polizei Wilhelmshaven am Wochenende wegen allein zurückgelassener Hunde tätig werden: Zunächst war eine Streifenwagenbesatzung am Samstag Mittag, gegen 11:15 Uhr, zu einem Gartengrundstück im Stadtteil Neuengroden gerufen worden. Dort war ein Labrador allein zurückgelassen worden und reagierte bei Annäherung aggressiv. Da dies ungewöhnlich schien verständigten Nachbarn die Polizei, da man befürchtete, der Besitzer würde sich in hilfloser Lage in der Laube befinden. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen konnte festgestellt werden, dass sich niemand auf dem Gartengrundstück befand. Der telefonisch erreichte Besitzer konnte nicht zeitnah erscheinen, schlussendlich nahmen sich verständigte Verwandte des Hundes an.

Kurz darauf, um 12:51 Uhr, wurde dieselbe Streifenwagenbesatzung zum nächsten "Hundefall" entsandt. Im Stadtteil Heppens hatte eine 73jährige ihre zwei Dackel in einem schwarzen Auto zurückgelassen und die Fenster nur einen Spalt breit geöffnet. Die Tiere hechelten bereits stark, die Fahrzeugnutzerin kam jedoch nach kurzer Zeit zum Fahrzeug, nachdem die Beamten vor Ort eingetroffen waren. Die 73jährige wurde deutlich an ihre Pflichten als Hundehalterin erinnert.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Wilhelmshaven nochmal darauf hinweisen: Lassen sie ihre Tiere nicht alleine im Auto zurück. Auch bei vermeintlich geringen Temperaturen heizen sich die Fahrzeuge schnell auf, nur leicht geöffnete Fenster sorgen nicht für ausreichend Kühlung!

Bereits in der Nacht zuvor, am Samstag, 27.07.24, 01:25 Uhr, musste eine Polizeistreife im Stadtteil Heppens nach Hinweis eines Nachbarn einen 62jährigen darüber informieren, dass er versehentlich seinen Schäferhund nach gemeinsamen abendlichen Aufenthalt auf dem Balkon ausgesperrt hatte. Der Nachbar war durch das Winseln des Hundes aufmerksam geworden.

++ Alkoholisierter Fahrradfahrer gestürzt ++

Die Polizei Wilhelmshaven wurde am Freitag Abend, 26.07.24, gegen 22:35 Uhr, zu einem alleinbeteiligt gestürzten Fahrradfahrer im Stadtteil Innenstadt gerufen. Schnell wurde nach dem Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung die mögliche Ursache für den Sturz bekannt: ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Im Wege der Verkehrsunfallaufnahme wurde daher auch ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und die Entnahme einer Blutentnahme zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration angeordnet. Der Radfahrer hatte sich durch den Sturz leicht verletzt, musste aber nur kurz ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

