POL-WHV: Unfallflucht auf Parkplatz in Schillig - Zeugen gesucht

Varel (ots) - Am Donnerstag (25.07.2024) kam es in der Zeit von 12:30 bis 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hafenstraße in Varel. Der Geschädigte parkte seinen Pkw des Herstellers: Mercedes-Benz, Modell: B200, auf dem Parkplatz. Bei der Rückkehr zu seinem ...

mehr