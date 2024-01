Polizei Köln

POL-K: 240130-2-K Kleinkraftradfahrer (64) nach mutmaßlicher Unfallflucht im Krankenhaus gestorben - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Ein 64 Jahre alter Kölner, der am 8. Januar (Montag) bei einer mutmaßlichen Verkehrsunfallflucht auf der Kölner Straße in Ensen schwer verletzt wurde, ist am Samstagabend (27. Januar) im Krankenhaus gestorben. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 64-Jährige mit seiner Piaggio gegen 12.20 Uhr die Kölner Straße in Richtung Zündorf. In Höhe der Hausnummer 33 soll er von einem Auto geschnitten worden und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Dort kollidierte er mit einem Müllcontainer und stürzte. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem gesuchten Auto und/oder dem mutmaßlichen Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cw/kk)

