Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Protestlage - 6.32 Uhr

Mittelbaden - (ots)

In der Folge befindet sich eine Auflistung der bislang bekannt gewordenen Demonstrationslagen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg. Die Protestaktionen werden von den örtlich zuständigen Polizeirevieren und von der Verkehrspolizei (Autobahn) begleitet.

- 6 Uhr bis 14 Uhr zwischen Kappelrodeck und Achern (rund 80 Teilnehmer) - 7 Uhr bis 12 Uhr zwischen Sasbachwalden und Achern (rund 50 Teilnehmer) - Ab 6.30 Uhr zwischen Mösbach und Achern und zwischen Rheinau und Achern (Teilnehmerzahl unbekannt) - 9 Uhr bis 10 Uhr zwischen Hausach, Gutach und Wolfach (rund 100 Teilnehmer) - 16 Uhr bis 17 Uhr in Wolfach (rund 60 Teilnehmer) - 16 Uhr bis 22 Uhr in Friesenheim (rund 80 Teilnehmer) - 10 Uhr bis 18 Uhr im Stadtgebiet Rastatt (rund 200 Teilnehmer) - Ab 13 Uhr in Gengenbach (rund 50 Teilnehmer) - Ab 6 Uhr in Ottersweier (rund 200 Teilnehmer) - 8 Uhr bis 20 Uhr in Lahr, Sulz (rund 50 Teilnehmer) - 5 Uhr bis 23 Uhr in Oberkirch (rund 50 Teilnehmer) - Ab 9 Uhr in Iffezheim (Teilnehmerzahl unbekannt) - 16 Uhr bis 18 Uhr zwischen Zell und Biberach (Teilnehmerzahl unbekannt) - 9.30 Uhr bis 10 Uhr in Meißenheim (rund 5 Teilnehmer) - Ab 16 Uhr in Offenburg (rund 400 Teilnehmer) - Ab 15 Uhr zwischen Biberach und Offenburg (rund 1000 Teilnehmer)

