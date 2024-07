Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht auf Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hafenstraße in Varel - Zeugen gesucht

Varel (ots)

Am Donnerstag (25.07.2024) kam es in der Zeit von 12:30 bis 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hafenstraße in Varel.

Der Geschädigte parkte seinen Pkw des Herstellers: Mercedes-Benz, Modell: B200, auf dem Parkplatz. Bei der Rückkehr zu seinem Pkw fiel ihm der Schaden auf. Eine unfallverursachende Person gab sich vor Ort nicht zu erkennen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

