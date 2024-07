Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Edo-Wiemken-Straße in Varel (Dangast) - Zeugen gesucht

Varel (ots)

Bereits am Mittwoch (24.07.2024) ereignete sich auf einem Parkplatz in der Edo-Wiemken-Straße in Varel (Ortsteil Dangast), im Zeitraum zwischen 12:00 und 15:30 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer Pkw der Marke VW, Modell: Beetle Cabriolet, beschädigt wurde.

Trotz des entstandenen Schadens entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer, ohne seiner Meldepflicht nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell