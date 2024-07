Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall im Sumpfweg in Varel mit leicht verletzter Motorradfahrerin

Varel (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr eine 47-jährige Frau aus Osnabrück mit ihrem Motorrad den Sumpfweg in Richtung "Kaffeehauskreisel". Im Bereich einer Linkskurve stürzte sie alleinbeteiligt und wurde infolgedessen über die Leitplanke geschleudert. Hierbei verletzte sie sich leicht. Das Motorrad rutschte an der Leitplanke entlang. Es entstanden Sachschäden an dem Motorrad und an zwei Leitpfosten. Die verletzte Motorradfahrerin wurde zur medizinischen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt.

