Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfall bei Schöntal

Heilbronn (ots)

Schöntal: Verkehrsunfall auf der L1046

Ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls auf der L1046 in Schöntal am Mittwochnachmittag. Gegen 14:50 Uhr befuhr die 21-Jährige Fahrerin eines VWs die Landstraße in Richtung Bieringen, wo sie vor einer Kurve aufgrund eines entgegenkommenden Sattelzugs anhalten musste. Der Fahrer des Sattelzuges kam der 21-Jährigen in der Kurve so nahe, dass sie ein Stück zurücksetzen musste, um einen möglichen Zusammenstoß zu vermeiden. Beim Zurücksetzen stieß die VW-Fahrerin mit einem hinter ihr stehenden Skoda zusammen. Trotz wiederholten Anhalteversuchen der Beteiligten fuhr der Fahrer des Sattelzugs weiter.

