Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mit Machete gedroht ++ Buchholz - Einbrüche in Firmenbüros ++ Winsen - PKW-Diebstahl

Seevetal/Helmstorf (ots)

Mit Machete gedroht

Am Dienstagabend, 24.9.2024, gegen 22:10 Uhr, wurde die Polizei zu einer Zimmervermietung in Helmstorf gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf eine Gruppe Menschen, die angaben, von einem alkoholisierten Bewohner des Hauses mit einem langen Messer bedroht worden zu sein. Kurz nach Eintreffen der Beamten kam der 28-Jährige aus dem Haus hinzu. Ein Messer hatte er zunächst nicht bei sich.

Während der Sachverhaltsaufnahme wurde er zunehmend aggressiv und widersetzte sich den Aufforderungen der Beamten. Schließlich wurde er zu Boden gebracht und fixiert. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Bei der Durchsuchung des Zimmers fanden die Beamten eine Machete, bei der es sich nach Angaben der Zeugen um die Tatwaffe handelte, und ein Beil. Beides wurde beschlagnahmt.

Der 28-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Bedrohung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ein.

Buchholz - Einbrüche in Firmenbüros

In einem Gewerbeobjekt an der Kirchenstraße kam es in der Nacht zu Mittwoch, 25.9.2024 zu Einbrüchen. Die Täter gelangten auf noch unbekannte Weise in das Treppenhaus des mehrgeschossigen Komplexes. Anschließend brachen sie die Eingangstüren von drei verschiedenen Firmen auf und durchsuchten die Büroräume. Inwieweit die Täter Beute machten, ist noch unbekannt.

Buchholz/Meilsen - Werkzeuge aus Container gestohlen

Werkzeuge im Wert von rund 10.000 Euro erbeuteten Diebe in der Nacht zu Mittwoch, 25.9.2024, bei einem Einbruch. Die Täter betraten das Gelände einer Baustelle an der Meilsener Straße und brachen anschließend das Schloss eines Lagercontainers auf. Aus diesem entwendeten sie zahlreiche Werkzeuge.

Zeugen, die möglicherweise den Abtransport beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Winsen - PKW-Diebstahl

In der Brüsseler Straße kam es in der Nacht zu Mittwoch, 25.9.2024, zu einem PKW-Diebstahl. In der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 10:30 Uhr entwendeten die Täter einen auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus abgestellten grauen Hyundai ix 20 im Wert von rund 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 7960 entgegen.

