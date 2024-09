Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kind von Schulbus erfasst ++ Landkreis Harburg - Taschendiebe waren unterwegs ++ Seevetal - Mehrere PKW aufgebrochen

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Kind von Schulbus erfasst

Auf der Bürgermeister-Heitmann-Straße kam es gestern, 23.9.2024, zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen kurz vor 16 Uhr war ein achtjähriger Junge mit seinem Fahrrad auf dem rechtsseitigen Gehweg in Richtung Hamburg unterwegs. Nach Zeugenangaben wechselte er unvermittelt auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Ein Linienbus, der in derselben Richtung unterwegs war, erfasste den Jungen trotz einer Vollbremsung, so dass er gegen die Frontscheibe prallte und anschließend auf die Fahrbahn schleuderte. Der Junge kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Durch die Vollbremsung, mit der der Busfahrer einen Zusammenstoß noch verhindern wollte, stürzten mehrere Fahrgäste, ein elfjähriges Kind erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Der 25-jährige Busfahrer erlitt einen Schock.

Die Straße wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt.

Landkreis Harburg - Taschendiebe waren unterwegs

Am Montag, 23.9.2024, hat die Polizei im Landkreis vier Taschendiebstähle registriert. Alle Taten eigneten sich in Aldi-Märkten. Besonders auffällig: An drei Standorten ereigneten sich die Taten nahezu zeitgleich.

Im Aldi-Markt in Meckelfeld, an der Straße Am Saal, entwendeten die Täter gegen 10:30 Uhr eine Geldbörse, die sie einer 65-jährigen Frau aus der Jacke zogen. Etwa zur selben Zeit erbeuteten die Täter das Portmonee eines 81-jährigen, der in Buchholz in der Hamburger Straße einkaufte. Hier hatten das die Täter einfacher, das Portmonee befand sich in einem Einkaufsbeutel am Einkaufswagen. In Neu Wulmstorf traf es eine 65-jährige Frau, die in der Straße Wulmstorfer Wiesen im Aldi-Markt unterwegs war. Auch sie hatte ihre Geldbörse in einer Umhängetasche, die sich im Einkaufswagen befand.

Gegen 12:15 Uhr waren die Diebe dann in Tostedt an der Straße Zinnhütte im Aldi-Markt unterwegs. Hier traf es einen 69-jährigen Mann, der sein Portmonee in einer Umhängetasche bei sich getragen hatte.

Die Polizei prüft Zusammenhänge. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich an die jeweils örtlichen Polizeidienststellen zu wenden.

Seevetal - Mehrere PKW aufgebrochen

In der Nacht zu Montag, 23.9.2024 haben Unbekannte in Seevetal drei hochwertige PKW aufgebrochen und daraus zahlreiche Teile gestohlen. Im Ortsteil Horst traf es einen AMG Mercedes, der im Erikaweg auf einem Parkplatz stand. Aus diesem Fahrzeug entwendeten die Täter Lenkrad und Airbag.

In Maschen machten sich die Diebe im Fachenfelder Weg an einem Mercedes EQB zu schaffen. Von diesem entwenden sie die Fahrzeugfront inklusive Scheinwerfer, die beiden Außenspiegel sowie Lenkrad und Airbag.

Im Goldregenweg traf es einen BMW X5, der in einem Carport auf einem Grundstück stand. Von diesem entwenden die Täter Lenkrad, Steuerungseinrichtung und Navi. In diesem Fall lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 3:45 Uhr und 4:00 Uhr am Montagmorgen eingrenzen.

Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 EUR geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

