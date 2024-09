Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Festnahme nach Ladendiebstahl ++ Seevetal - Mehrere Autos aufgebrochen

Winsen (ots)

Zwei Frauen im Alter von 17 und 35 Jahren aus Hamburg haben am Dienstag, 24.09.2024, gegen 16 Uhr, nach einem Diebstahl mehrere Personen verletzt und Polizeibeamte beleidigt. Die beiden Frauen hatten zunächst versucht, einen vollgeladenen Einkaufswagen mit Waren im Wert von knapp 700 Euro ohne zu bezahlen aus einem Lebensmitteldiscounter in der Bahnhofstraße in Winsen zu schieben. Ein Mitarbeiter beobachtete jedoch das Vorhaben und sprach die Frauen an. Diese versuchten anschließend wegzulaufen. Mit Unterstützung eines Zeugen gelang es, die beiden Frauen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei setzte eine der Frauen Pfefferspray gegen die Zeugen ein und verletzte einen der beiden am Arm. Nachdem die Polizei eintraf beleidigten die Frauen die eingesetzten Beamten lautstark. Die Frauen wurden zur Polizei nach Winsen verbracht. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung wurde sie entlassen. Sie müssen sich nun wegen Ladendiebstahl, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Seevetal - Mehrere Autos aufgebrochen

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 23.-24. September, haben unbekannte Täter in Seevetal mehrere Autos aufgebrochen und Fahrzeugteile gestohlen. Die Taten fanden in der Straße Am Jugendheim, Brenneick und Missionsweg statt. Tatbetroffen waren zwei BMW und ein Audi Q3. Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/6200 entgegen.

