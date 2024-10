Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Sachbeschädigung, Betrug durch angebliche Dachrinnenfirma

Heilbronn (ots)

Osterburken: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Nachdem ein 28-Jähriger sein Auto am Samstag für drei Tage in der Seedammstraße in Osterburken abgestellt hatte, fand er es völlig zerkratzt wieder vor. Der Besitzer des Suzukis stellte sein Fahrzeug vergangenen Samstag um 11.30 Uhr ab. Als er am Dienstag gegen 17 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er rund um das Fahrzeug frische Kratzspuren fest, die vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht wurden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Täter oder der Tat machen können, sich beim Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06297 648770 zu melden.

Waldbrunn und Neckargerach: Betrug durch angebliche Dachrinnenfirma

In der vergangenen Woche versuchte eine angebliche Dachrinnenfirma gegen den Willen der Hausbesitzer Dachrinnen zu reparieren. Am 24.09.2024 klingelte ein bislang unbekannter Mann bei einem 75-Jährigen in der Hahnenfeldstraße in Waldbrunn und bot diesem Arbeiten an seiner Dachrinne an. Er überrumpelte den 75-Jährigen und begann ohne dessen Zustimmung mit der Arbeit. Im weiteren Verlauf kamen drei weitere Männer hinzu. Einer der Männer brachte den 75-Jährigen dazu, zur Bank zu fahren und ihm Bargeld im vierstelligen Bereich zu überreichen. Drei Tage später teilte ein weiterer Mann im Alter von 82 Jahren der Polizei mit, dass auch bei ihm Männer, vermutlich im Alter von 30-40 Jahren, geklingelt hatten, um seine Dachrinne sauber zu machen. Als er mit der Verständigung der Polizei drohte, suchten die Männer das Weite. Später stellte sich heraus, dass die Männer bereits eine Dachrinne an seinem Haus in der Schützenstraße in Neckargerach abmontiert hatten. Der Sachschaden beträgt dabei rund 1000 Euro. In beiden Fällen fuhren die Männer in einem weißen Wagen ohne Aufschrift davon. Der Polizeiposten Limbach sucht nun weitere Geschädigte und Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06274 928050 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell